Désigné comme le meilleur joueur italien de l’année, Lorenzo Musetti était heureux de ce titre hono­ri­fique et il compte bien faire fruc­ti­fier tout cela en 2023.

« J’ai dû vivre avec des attentes et une nouvelle dimen­sion, ce n’était pas facile de s’adapter. Être un joueur de tennis de haut niveau signifie régler tous les détails, sur le court et en dehors, et c’est un équi­libre compliqué. Mais avec la victoire à Hambourg, il y a eu un déclic, j’ai réalisé que je pouvais riva­liser au niveau des plus forts. Je pense que j’ai progressé tech­ni­que­ment dans la seconde moitié de la saison, lorsque j’étais enfin plus équi­libré dans mes choix sur le terrain, en misant sur le coup le plus effi­cace et non le plus spec­ta­cu­laire. En atten­dant, j’es­saie de voir le bon côté de ce mauvais départ en 2022 : en début de saison, j’aurai peu de points à défendre, je vais essayer d’en profiter »

23ème au clas­se­ment, Lorenzo a présenté un bilan de 34 victoires pour 29 défaites.

L’année 2022 a a aussi été ponctué par deux titres à Hambourg et Naples.