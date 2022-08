Musetti : « Je ne pense pas pouvoir supporter le salaire de Federer »

Après un début de carrière plein de promesses où il s’est fait connaître aux yeux du grand public sur le tournoi de Rome en 2020 en battant notam­ment Stan Wawrinka et Kei Nishikori, Lorenzo Musetti a ensuite connu un coup d’arrêt en raison notam­ment d’une rupture senti­men­tale diffi­cile à digérer.

Lauréat de son premier titre en carrière sur l’ATP 500 de Hambourg il y a quelques jours face au 4e mondial Carlos Alcaraz en finale, le jeune italien de 20 ans semble enfin lancé vers les sommets.

Interviewé par le Corriere Della Sera après ce premier sacre syno­nyme de déclic, Lorenzo a été inter­rogé sur la possi­bi­lité d’ajouter un entraî­neur de renom au sein de son staff. « Ce n’est pas une étape obli­ga­toire, de mon point de vue. Je béné­ficie déjà d’une aide supplé­men­taire de la part d’Umberto Rianna, un entraî­neur fédéral, une colla­bo­ra­tion que j’ai l’in­ten­tion de cultiver de plus en plus », a déclaré Musetti avant de répondre sur la possi­bi­lité d’être entraîné par un certain Roger Federer. « Avec plaisir, mais je ne pense pas pouvoir supporter son salaire… »