23e joueur mondial et lauréat de ses deux premiers titres sur le circuit prin­cipal cette saison (vain­queur de l’ATP 500 de Hambourg face à Alcaraz et de l’ATP 250 de Naples contre Berrettini), Lorenzo Musetti a sans aucun doute passé un vrai cap dans sa carrière de joueur de tennis.

Et afin de conti­nuer à progresser et de réaliser les objec­tifs élevés qu’il s’est fixé, l’Italien entend bien se concen­trer exclu­si­ve­ment sur lui‐même. Ne lui parlez donc pas de poten­tielles riva­lités avec Carlos Alcaraz ou Holger Rune.

« Ils (Alcaraz et Rune) ne repré­sentent ni un stimu­lant ni un cauchemar. S’il y a une chose que j’ai apprise de cette année, c’est de ne penser qu’à moi sans regarder les autres. La réso­lu­tion pour 2023 est d’être encore plus « égoïste », pour ainsi dire. Je ne suis pas inté­ressé par le fait de devenir le rival de Alcaraz ou de Rune, je suis veux seule­ment devenir Musetti dans sa meilleure version possible », a déclaré Musetti dans un entre­tien avec la Gazzetta dello Sport.