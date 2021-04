90e joueur mondial ce lundi, Lorenzo Musetti s’ap­prête à disputer son premier match sur terre battue de l’année sur le tournoi de Cagliari où il va affronter l’Autrichien Denis Novak. Après une tournée améri­caine réussie (demi‐finaliste à Acapulco et vain­queur de deux matchs à Miami), le jeune italien de 19 ans s’est confié sur ses ambi­tions sur une surface qu’il apprécie.

« Ces derniers jours, je me suis entraîné et j’ai vrai­ment très bien senti la balle donc je me sens bien face à ce qui vient, face à cette nouvelle saison. Cela va être très agréable de rejouer sur cette surface et je pense que je vais en surprendre plus d’un sur cette saison de terre battue. Je veux vrai­ment jouer sur cette surface. »

La concur­rence est prévenue…