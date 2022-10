Engagé cette semaine sur l’ATP 250 de Naples, tournoi sur lequel plusieurs joueurs ont refusé de jouer à cause de la qualité déplo­rable des courts, Lorenzo Musetti, qui va évoluer à domi­cile pour la deuxième semaine consé­cu­tive après Florence, a donné une longue inter­view à la Gazzetta Dello Sport.

Un entre­tien dans lequel il revient sur le fait d’ajouter un coach de renom à son équipe. Une idée qui n’est pas d’ac­tua­lité selon lui malgré tout ce qui se dit en coulisses.

« Je sais que c’est une opinion que plusieurs personnes partagent, mais je préfère ne pas les écouter. Comme je le dis toujours, Simone Tartarini est une personne qui me connaît depuis que je suis enfant, j’ai la plus grande confiance en lui et en son travail. Si un jour nous déci­dons qu’il serait peut‐être bon d’ajouter une personne de plus à l’équipe, alors nous le ferons. Mais pour l’ins­tant, tout va bien comme ça. »