L’une des révélations de l’année 2020, l’Italien Lorenzo Musetti (18 ans et 128e mondial) s’est confié dans les colonnes de La Repubblica. Le jeune transalpin est notamment revenu sur son explosion lors du Masters 1000 de Rome où, issu des qualifications, il avait éliminé Stan Wawrinka et Kei Nishikori avant de s’incliner en huitièmes de finale.

« J’attendais ça depuis longtemps. Je savais que tôt ou tard, le travail allait payer. Mais c’étaient des résultats inattendus et pour cette raison la récompense était d’autant plus belle. J’avais la force de me lever même quand personne ne me considérait. Je sais comment tourne le monde et que personne ne soutient les perdants. C’est pour cela que vous devez faire confiance aux personnes qui vous aiment. »