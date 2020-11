Lorenzo Musetti est incontestablement l’une des révélations de l’année 2020. Le jeune italien de 18 ans, vainqueur de l’Open d’Australie junior 2019, s’est fait connaître aux yeux du grand public à Rome en septembre dernier. Il y avait battu Stanislas Wawrinka et Kei Nishikori.

« J’ai joué mon meilleur tennis après la reprise avec une grande confiance et j’ai appris beaucoup de choses sur le court, comment gérer la pression du match et avoir la bonne attitude sur le terrain. Ma meilleure victoire a été celle que j’ai remportée contre Stan Wawrinka, c’était un grand surprise pour moi et je rêve déjà de revivre des moments comme celui-ci dans le Foro Italico (Centre sportif du Masters 1000 de Rome) », a confié Musetti, désormais 127ème mondiale, à Ubitennis.

On a hâte de suivre sa progression en 2021.