AccueilATPMusetti n'en veut pas à Djokovic : "J'aime bien quand il célèbre...
ATP

Musetti n’en veut pas à Djokovic : « J’aime bien quand il célèbre comme ça, même s’il l’a fait contre moi à Athènes »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

126

Au micro de a Gazzetta dello Sport, Lorenzo Musetti s’est prêté au jeu des ques­tions en série sur ses pairs du circuit.

Après avoir notam­ment désigné le joueur le plus fou, le plus intel­li­gent ou encore le plus fantai­siste, le 8e mondial a parlé de sa célé­bra­tion préféré. 

« J’aime bien quand Nole déchire son t‑shirt, même s’il l’a fait contre moi à Athènes », a déclaré l’Italien en souriant. 

Et on se souvient surtout de cette fameuse célé­bra­tion du Serbe après une victoire contre Carlos Alcaraz en finale du Masters 1000 de Cincinnati 2023.

Publié le mardi 16 décembre 2025 à 09:28

Article précédent
L’avocat de Tsitsipas met les choses au clair : « Stefanos n’a jamais été le conduc­teur du véhi­cule en ques­tion. Bien qu’il en soit le proprié­taire, il l’avait cédé à son père, Apostolos, le jour des faits, et n’a donc jamais été surpris au volant ni impliqué dans un quel­conque accident »
Article suivant
L’aveu de Juan Martin Del Potro : « Quand j’ai perdu la finale de l’US Open 2018 contre Djokovic, j’étais 3e mondial et épuisé mais je m’ima­gi­nais être numéro 1 après l’Open d’Australie 2019. C’est là que je me suis blessé… »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.