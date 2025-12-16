Au micro de a Gazzetta dello Sport, Lorenzo Musetti s’est prêté au jeu des questions en série sur ses pairs du circuit.
Après avoir notamment désigné le joueur le plus fou, le plus intelligent ou encore le plus fantaisiste, le 8e mondial a parlé de sa célébration préféré.
« J’aime bien quand Nole déchire son t‑shirt, même s’il l’a fait contre moi à Athènes », a déclaré l’Italien en souriant.
Et on se souvient surtout de cette fameuse célébration du Serbe après une victoire contre Carlos Alcaraz en finale du Masters 1000 de Cincinnati 2023.
Publié le mardi 16 décembre 2025 à 09:28