Au micro de a Gazzetta dello Sport, Lorenzo Musetti s’est prêté au jeu des ques­tions en série sur ses pairs du circuit.

Après avoir notam­ment désigné le joueur le plus fou, le plus intel­li­gent ou encore le plus fantai­siste, le 8e mondial a parlé de sa célé­bra­tion préféré.

« J’aime bien quand Nole déchire son t‑shirt, même s’il l’a fait contre moi à Athènes », a déclaré l’Italien en souriant.

Et on se souvient surtout de cette fameuse célé­bra­tion du Serbe après une victoire contre Carlos Alcaraz en finale du Masters 1000 de Cincinnati 2023.