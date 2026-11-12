Lorenzo Musetti sait de quoi il parle lors­qu’il s’agit de bles­sures. L’Italien n’a pas été épargné cette saison, alors qu’il avait pour­tant parfai­te­ment débuté l’année, notam­ment avec un quart de finale à l’Open d’Australie, où il menait deux sets à zéro face à Novak Djokovic avant d’être contraint à l’abandon.

Interrogé par SpilXperten en marge du tournoi de Stockholm, après sa victoire, au sujet d’un autre joueur ayant connu une grave bles­sure, Holger Rune, l’Italien a tenu à saluer le courage et la déter­mi­na­tion du Danois.

Musetti a notam­ment souligné l’im­mense travail accompli par son rival pour retrouver les courts, tout en rappe­lant à quel point sa bles­sure avait touché l’en­semble du circuit.

« Cela a été une année diffi­cile pour lui. Je sais qu’il a énor­mé­ment travaillé pendant sa réédu­ca­tion et qu’il a tout fait pour retrouver sa forme le plus rapi­de­ment possible. Je suis vrai­ment heureux pour lui. C’est un très gros travailleur et je sais que tout le monde sur le circuit a été touché lors­qu’il a subi cette grave bles­sure. C’est donc vrai­ment agréable de le voir sourire à nouveau et remporter un match. Je lui souhaite le meilleur » a déclaré Lorenzo Musetti.