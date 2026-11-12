Lorenzo Musetti sait de quoi il parle lorsqu’il s’agit de blessures. L’Italien n’a pas été épargné cette saison, alors qu’il avait pourtant parfaitement débuté l’année, notamment avec un quart de finale à l’Open d’Australie, où il menait deux sets à zéro face à Novak Djokovic avant d’être contraint à l’abandon.
Interrogé par SpilXperten en marge du tournoi de Stockholm, après sa victoire, au sujet d’un autre joueur ayant connu une grave blessure, Holger Rune, l’Italien a tenu à saluer le courage et la détermination du Danois.
Musetti a notamment souligné l’immense travail accompli par son rival pour retrouver les courts, tout en rappelant à quel point sa blessure avait touché l’ensemble du circuit.
« Cela a été une année difficile pour lui. Je sais qu’il a énormément travaillé pendant sa rééducation et qu’il a tout fait pour retrouver sa forme le plus rapidement possible. Je suis vraiment heureux pour lui. C’est un très gros travailleur et je sais que tout le monde sur le circuit a été touché lorsqu’il a subi cette grave blessure. C’est donc vraiment agréable de le voir sourire à nouveau et remporter un match. Je lui souhaite le meilleur » a déclaré Lorenzo Musetti.
Publié le jeudi 12 novembre 2026 à 17:51