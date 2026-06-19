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Musetti : « Si je dois dési­gner le match qui m’a procuré le plus de satis­fac­tion, c’est une défaite face à Djokovic »

Par
Laurent Trupiano
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Interrogé par le maga­zine l’Officiel sur le match le plus impor­tant de sa carrière, le joueur italien qui sera forfait à Wimbledon a bien voulu dévoiler ce moment même si certaines défaites lui ont fait plus plaisir que cette victoire pour la médaille de bronze aux JO de Paris 2024.


« Si par « meilleur » vous entendez le match le plus impor­tant, alors c’est celui contre Auger‐Aliassime ​​pour la médaille de bronze à Paris. Mais si vous me demandez lequel m’a procuré le plus de satis­fac­tion, c’est celui contre Djokovic à Monte‐Carlo en 2023. Il était alors numéro un mondial, un joueur que j’ad­mi­rais depuis mon enfance. La défaite la plus doulou­reuse ? Encore une fois contre Nole, plus tôt cette année. À l’Open d’Australie, je menais deux manches à zéro et j’ai dû m’incliner »


Publié le vendredi 19 juin 2026 à 09:21

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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