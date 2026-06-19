Interrogé par le magazine l’Officiel sur le match le plus important de sa carrière, le joueur italien qui sera forfait à Wimbledon a bien voulu dévoiler ce moment même si certaines défaites lui ont fait plus plaisir que cette victoire pour la médaille de bronze aux JO de Paris 2024.
« Si par « meilleur » vous entendez le match le plus important, alors c’est celui contre Auger‐Aliassime pour la médaille de bronze à Paris. Mais si vous me demandez lequel m’a procuré le plus de satisfaction, c’est celui contre Djokovic à Monte‐Carlo en 2023. Il était alors numéro un mondial, un joueur que j’admirais depuis mon enfance. La défaite la plus douloureuse ? Encore une fois contre Nole, plus tôt cette année. À l’Open d’Australie, je menais deux manches à zéro et j’ai dû m’incliner »
Publié le vendredi 19 juin 2026 à 09:21