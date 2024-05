En dehors des courts, les joueurs et joueuses de tennis mènent un train de vie plus que normal, ce qu’on a tendance à oublier. Certains sont même chefs de famille.

En mars dernier, Lorenzo Musetti est devenu père pour la première fois à tout juste 22 ans, d’un petit Ludivico. Quotidien d’un sportif de haut niveau oblige, l’Italien est souvent séparé de celui‐ci. En confé­rence de presse sur le Challenger de Turin, il a confié que son fils lui manquait.

« Je pense que le mérite revient aussi à ma compagne, et égale­ment à ma grand‐mère, qui me soutient et fait un peu office de nounou ! Je profite vrai­ment de ce moment, de voir mon fils grandir. Cela fait des semaines que, parce qu’il n’a pas de papiers depuis qu’il est bébé, il n’a pas pu voyager, prendre l’avion, etc. J’ai passé presque un mois sans le voir depuis sa nais­sance, mais quand je suis revenu à la maison, je l’ai vu consi­dé­ra­ble­ment grandir. Vivre avec lui depuis Rome est merveilleux, nous sommes ensemble toute la journée depuis presque deux semaines et je remarque de moins en moins le chan­ge­ment. Cela me réchauffe le cœur et me fait du bien d’être avec Ludovico. Du point de vue de la vie privée, je me sens très bien, et j’es­saie de trans­poser ces senti­ments dans le domaine professionnel. »