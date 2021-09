Battu en huitièmes de finale du tournoi ATP 250 de Nur‐Sultan sur lequel il a avoué traverser une période compli­quée après sa sépa­ra­tion avec sa petite amie, Lorenzo Musetti s’est égale­ment exprimé sur la finale de l’US Open où son favori, Novak Djokovic, a été rattrapé par la pres­sion de l’enjeu.

« Je pensais qu’il était immortel et au lieu de cela on a vu que même les plus grands cham­pions sont écrasés par la pres­sion. Je n’ai pas regardé² tout le match, j’avoue avoir dormi. Mais je l’ai vu très, très tendu. J’étais désolé parce que je l’en­cou­ra­geais, il méri­tait abso­lu­ment de réaliser ce Grand Chelem calen­daire même si Medvedev a joué un tournoi extra­or­di­naire. Nole est une personne très spéciale », a déclaré le jeune espoir italien dans une inter­view accordée à la Gazzetta dello Sport.