Musetti sur la diffé­rence entre Sinner et Alcaraz : « Il a démontré qu’il était très diffi­cile, voire impos­sible, pour lui de perdre un match contre un adver­saire infé­rieur à lui, alors que ça arrive parfois à Carlos »

Par Baptiste Mulatier

Au micro d’Eurosport Italie, Lorenzo Musetti a partagé une réflexion sur les deux monstres actuels du tennis mondial, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz. 

« Sinner a démontré qu’il était très diffi­cile, voire impos­sible, pour lui de perdre un match contre un adver­saire infé­rieur à lui, mais cela arrive parfois à Alcaraz, comme lors du premier tour à Paris, où il a été battu par Cameron Norrie, ce qui était inattendu »,

Publié le samedi 22 novembre 2025 à 10:22

