Au micro d’Eurosport Italie, Lorenzo Musetti a partagé une réflexion sur les deux monstres actuels du tennis mondial, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz.

🎙️ Musetti sta lavo­rando per rita­gliarsi il suo spazio tra due mostri del tennis moderno come Sinner e Alcaraz 💪🏻 pic.twitter.com/H1xHciqB5J — Eurosport IT (@Eurosport_IT) November 21, 2025

« Sinner a démontré qu’il était très diffi­cile, voire impos­sible, pour lui de perdre un match contre un adver­saire infé­rieur à lui, mais cela arrive parfois à Alcaraz, comme lors du premier tour à Paris, où il a été battu par Cameron Norrie, ce qui était inattendu »,