Au micro d’Eurosport Italie, Lorenzo Musetti a partagé une réflexion sur les deux monstres actuels du tennis mondial, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz.
🎙️ Musetti sta lavorando per ritagliarsi il suo spazio tra due mostri del tennis moderno come Sinner e Alcaraz 💪🏻 pic.twitter.com/H1xHciqB5J— Eurosport IT (@Eurosport_IT) November 21, 2025
« Sinner a démontré qu’il était très difficile, voire impossible, pour lui de perdre un match contre un adversaire inférieur à lui, mais cela arrive parfois à Alcaraz, comme lors du premier tour à Paris, où il a été battu par Cameron Norrie, ce qui était inattendu »,
Publié le samedi 22 novembre 2025 à 10:22