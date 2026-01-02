À l’occasion de la saison 2026, Lorenzo Musetti a accordé un entretien au Corriere della Sera. Invité à commenté la récente séparation entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero, après sept ans de collaboration, le septième joueur mondial a fait le parallèle avec Jannik Sinner.
En 2021, l’Italien mettait lui aussi fin à son aventure avec son entraîneur de toujours, Riccardo Piatti. Avec l’arrivée dans son staff de Darren Cahill et Simone Vagnozzi en 2022, le numéro deux mondial a ensuite suivi la trajectoire vertigineuse qu’on lui connaît, après une petite période de creux.
« Ça a été un coup de tonnerre dans un ciel serein, je ne m’y attendais vraiment pas, surtout à ce stade de l’intersaison. Je pense que cette séparation est une perte pour les deux parties. Je ne sais pas si Carlos en souffrira : je me souviens que Jannik aussi, lorsqu’il a quitté Piatti, a traversé une période difficile, puis il a pris son envol. Alcaraz ne repart pas vraiment de zéro : il continue avec Samuel Lopez, qui le connaît déjà ».
Publié le vendredi 2 janvier 2026 à 19:13