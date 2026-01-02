À l’oc­ca­sion de la saison 2026, Lorenzo Musetti a accordé un entre­tien au Corriere della Sera. Invité à commenté la récente sépa­ra­tion entre Carlos Alcaraz et Juan Carlos Ferrero, après sept ans de colla­bo­ra­tion, le septième joueur mondial a fait le paral­lèle avec Jannik Sinner.

En 2021, l’Italien mettait lui aussi fin à son aven­ture avec son entraî­neur de toujours, Riccardo Piatti. Avec l’ar­rivée dans son staff de Darren Cahill et Simone Vagnozzi en 2022, le numéro deux mondial a ensuite suivi la trajec­toire verti­gi­neuse qu’on lui connaît, après une petite période de creux.

« Ça a été un coup de tonnerre dans un ciel serein, je ne m’y atten­dais vrai­ment pas, surtout à ce stade de l’in­ter­saison. Je pense que cette sépa­ra­tion est une perte pour les deux parties. Je ne sais pas si Carlos en souf­frira : je me souviens que Jannik aussi, lors­qu’il a quitté Piatti, a traversé une période diffi­cile, puis il a pris son envol. Alcaraz ne repart pas vrai­ment de zéro : il continue avec Samuel Lopez, qui le connaît déjà ».