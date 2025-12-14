Dans des propos relayés par Eurosport Italie, Lorenzo Musetti est revenu sur le troisième sacre consécutif de son pays en Coupe Davis, sacré sans lui en novembre dernier.
« Je voyais les gars tous les jours, car nous sommes collègues et très amis. Nous avons partagé beaucoup de choses sur le terrain et en dehors. Je l’ai vécu à un moment particulier de l’année, car ma compagne attendait Leandro, nous étions à la veille de l’accouchement. Je l’ai vécu et j’ai été ému lorsque les garçons ont gagné, car je suis particulièrement proche de Flavio Cobolli, qui est comme un frère pour moi. J’ai été très heureux qu’il ait, avec Matteo (Berrettini), pris les choses en main et mené l’équipe à sa troisième victoire consécutive en Coupe Davis ».
Publié le dimanche 14 décembre 2025 à 10:59