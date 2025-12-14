Dans des propos relayés par Eurosport Italie, Lorenzo Musetti est revenu sur le troi­sième sacre consé­cutif de son pays en Coupe Davis, sacré sans lui en novembre dernier.

« Je voyais les gars tous les jours, car nous sommes collègues et très amis. Nous avons partagé beau­coup de choses sur le terrain et en dehors. Je l’ai vécu à un moment parti­cu­lier de l’année, car ma compagne atten­dait Leandro, nous étions à la veille de l’ac­cou­che­ment. Je l’ai vécu et j’ai été ému lorsque les garçons ont gagné, car je suis parti­cu­liè­re­ment proche de Flavio Cobolli, qui est comme un frère pour moi. J’ai été très heureux qu’il ait, avec Matteo (Berrettini), pris les choses en main et mené l’équipe à sa troi­sième victoire consé­cu­tive en Coupe Davis ».