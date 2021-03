Le parcours de Lorenzo Musetti à Miami s’est arrêté au troi­sième tour après sa défaite face au reve­nant Marin Cilic ce lundi (3–6, 4–6). Demi‐finaliste à Acapulco la semaine d’avant, le jeune italien de 19 ans peut être satis­fait de sa mini tournée nord‐américaine. Récemment encensé par son compa­triote Jannik Sinner, qui lui aussi ne cesse de progresser, Lorenzo lui a rendu la pareille.

« Jannik a cette capa­cité de rester beau­coup plus proche de la ligne de fond que moi. Mon habitat naturel est beau­coup plus éloigné, mais je travaille sans cesse là‐dessus. Il sert égale­ment mieux et retourne mieux que moi. Ce sont les trois choses qui nous distinguent en ce moment. »