Contraint à l’abandon alors qu’il menait deux sets à zéro face à Novak Djokovic en quarts de finale de l’Open d’Australie le 28 janvier dernier, Lorenzo Musetti n’est toujours pas remis de sa bles­sure à la jambe droite.

Le 5e joueur mondial a annoncé son forfait pour l’ATP 500 d’Acapulco, qui aura lieu du 23 au 28 février.

« Bonjour à tous, je voulais juste vous donner des nouvelles de mon réta­blis­se­ment. Je viens de passer ma visite médi­cale et je dois malheu­reu­se­ment pour­suivre ma réédu­ca­tion avant de pouvoir revenir sur le court et reprendre la compé­ti­tion. Cela signifie malheu­reu­se­ment que je ne pourrai pas jouer à Acapulco. Merci à tous pour votre soutien continu, j’ai hâte de revenir ! », a expliqué l’Italien.

Lorenzo Musetti espère donc faire son retour lors du Masters 1000 d’Indian Wells début mars.