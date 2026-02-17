AccueilATPMusetti victime d'un nouveau coup dur, vingt jours après son terrible abandon...
Musetti victime d’un nouveau coup dur, vingt jours après son terrible abandon contre Djokovic

Par Baptiste Mulatier

Contraint à l’abandon alors qu’il menait deux sets à zéro face à Novak Djokovic en quarts de finale de l’Open d’Australie le 28 janvier dernier, Lorenzo Musetti n’est toujours pas remis de sa bles­sure à la jambe droite. 

Le 5e joueur mondial a annoncé son forfait pour l’ATP 500 d’Acapulco, qui aura lieu du 23 au 28 février. 

« Bonjour à tous, je voulais juste vous donner des nouvelles de mon réta­blis­se­ment. Je viens de passer ma visite médi­cale et je dois malheu­reu­se­ment pour­suivre ma réédu­ca­tion avant de pouvoir revenir sur le court et reprendre la compé­ti­tion. Cela signifie malheu­reu­se­ment que je ne pourrai pas jouer à Acapulco. Merci à tous pour votre soutien continu, j’ai hâte de revenir ! », a expliqué l’Italien. 

Lorenzo Musetti espère donc faire son retour lors du Masters 1000 d’Indian Wells début mars. 

Publié le mardi 17 février 2026 à 12:28

