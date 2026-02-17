Contraint à l’abandon alors qu’il menait deux sets à zéro face à Novak Djokovic en quarts de finale de l’Open d’Australie le 28 janvier dernier, Lorenzo Musetti n’est toujours pas remis de sa blessure à la jambe droite.
Le 5e joueur mondial a annoncé son forfait pour l’ATP 500 d’Acapulco, qui aura lieu du 23 au 28 février.
« Bonjour à tous, je voulais juste vous donner des nouvelles de mon rétablissement. Je viens de passer ma visite médicale et je dois malheureusement poursuivre ma rééducation avant de pouvoir revenir sur le court et reprendre la compétition. Cela signifie malheureusement que je ne pourrai pas jouer à Acapulco. Merci à tous pour votre soutien continu, j’ai hâte de revenir ! », a expliqué l’Italien.
Lorenzo Musetti espère donc faire son retour lors du Masters 1000 d’Indian Wells début mars.
Publié le mardi 17 février 2026 à 12:28