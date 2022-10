« Jouer à domi­cile, cela complique un peu les choses », souli­gnait Pablo Carreno Busta il y a quelques jours à Gijon. Lorenzo Musetti en a déjà parfai­te­ment conscience. Il a été victime d’une crise de panique devant le public italien ce samedi en demi‐finales à Florence face à Felix Auger‐Aliassime. Il a raconté en confé­rence de presse ce qu’il a ressenti sur le court après sa défaite en deux sets (6−2, 6–3, en 1h34).

« C’est un mal de ventre, un blocage du diaphragme, je ne sais pas comment le définir ; vous n’avez pas besoin de conseils de méde­cins ou de scien­ti­fiques nucléaires (rires), c’est une chose physio­lo­gique. C’était comme si l’air ne péné­trait pas dans les poumons, un fardeau impor­tant à porter pendant le match. Je n’ar­ri­vais pas à contrôler mes émotions, j’avais du mal à bien respirer, ça m’ar­ri­vait plus souvent en tant que junior. Je n’ai pas pu récu­pérer à temps pour la fin du match mais ça ne me semblait pas juste de me retirer par respect pour les gens qui sont venus m’en­cou­rager », a confié le 28e mondial, qui avait déjà connu une sensa­tion simi­laire, une nouvelle fois dans son pays, en Italie, face à Sebastian Baez lors du Masters Next Gen à Milan en 2021.