Le père de Dominic Thiem, Wolfgang, s’est montré bavard puisqu’il a également accordé un entretien à tennisnet.com. Dans cette interview, il évoque la possibilité d’une arrivée de Thomas Muster comme conseiller aux côtés de son fils : « Thomas Muster arrive en Australie le 29 décembre (il sera capitaine de l’Autriche pour l’ATP Cup). Si l’entente est bonne, alors on pourra certainement travailler ensemble. Rien n’est encore fixé. L’ATP Cup sera un bon test. En tant qu’ancien numéro 1 mondial et vainqueur de Grand Chelem (Roland-Garros 1995), Muster peut apporter une aide importante à Dominic. Nicolas (Massu) est et reste l’entraîneur principal. Si cela fonctionne avec Thomas, je serai heureux et ce serait aussi une victoire pour Dominic. »