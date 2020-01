C’est peut-être la collaboration la plus courte de l’histoire entre un joueur et un entraineur. Thomas Muster arrivé en début de saison pour aider Dominic Thiem a encore passé un cap a été remercié par le numéro 5 mondial : « Ce n’est rien de personnel, juste professionnel. Nous ne sommes pas connectés. Nous mettons donc fin à notre relation de travail. Nous ne parvenions pas réellement à communiquer. C’est aussi simple que cela. C’est juste du travail. Nous nous entendions bien personnellement et nous l’avons dit au début : si quelque chose ne va pas, on se le dira, c’est donc ce que j’ai fait »