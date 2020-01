La rumeur était insistante depuis plusieurs semaines, l’information est désormais officielle. Thomas Muster rejoint le staff de Dominic Thiem et il travaillera avec Nicolas Massu, son coach à temps plein depuis qu’il est séparé de Gunter Bresnik, son mentor historique. Le vainqueur de Roland-Garros 1995 sera présent sur les quatre tournois du Grand Chelem et les Masters 1000. Son objectif sera de l’aider à lui succéder et remporter un Majeur.

Official confirmation that Thomas #Muster will join @ThiemDomi coaching team for the grand slam and @atptour 1000 tournaments in 2020

— Dieter Derdak (@elditre) January 8, 2020