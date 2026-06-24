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Mystère autour de Novak Djokovic à quelques jours de Wimbledon

Par
Baptiste Mulatier
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Changement de programme pour Novak Djokovic.

Alors qu’il était lundi en dernière minute par le Giorgio Armani Tennis Classic, le tournoi d’exhibition orga­nisé par le Hurlingham Club de Londres la semaine précé­dant Wimbledon, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem « ne figure déjà plus au programme », souligne L’Equipe.

Le Serbe devait affronter Karen Khachanov ce mercredi dans ce qui devait consti­tuer son unique match de prépa­ra­tion sur gazon avant Wimbledon. Mais son nom a disparu de la liste des parti­ci­pants, sans qu’aucune expli­ca­tion n’ait été fournie par les organisateurs.

Une absence aussi soudaine qu’intrigante

Publié le mercredi 24 juin 2026 à 08:45

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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