Changement de programme pour Novak Djokovic.
Alors qu’il était lundi en dernière minute par le Giorgio Armani Tennis Classic, le tournoi d’exhibition organisé par le Hurlingham Club de Londres la semaine précédant Wimbledon, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem « ne figure déjà plus au programme », souligne L’Equipe.
Le Serbe devait affronter Karen Khachanov ce mercredi dans ce qui devait constituer son unique match de préparation sur gazon avant Wimbledon. Mais son nom a disparu de la liste des participants, sans qu’aucune explication n’ait été fournie par les organisateurs.
Une absence aussi soudaine qu’intrigante
Publié le mercredi 24 juin 2026 à 08:45