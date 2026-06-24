Changement de programme pour Novak Djokovic.

Alors qu’il était lundi en dernière minute par le Giorgio Armani Tennis Classic, le tournoi d’exhibition orga­nisé par le Hurlingham Club de Londres la semaine précé­dant Wimbledon, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem « ne figure déjà plus au programme », souligne L’Equipe.

Le Serbe devait affronter Karen Khachanov ce mercredi dans ce qui devait consti­tuer son unique match de prépa­ra­tion sur gazon avant Wimbledon. Mais son nom a disparu de la liste des parti­ci­pants, sans qu’aucune expli­ca­tion n’ait été fournie par les organisateurs.

Une absence aussi soudaine qu’intrigante