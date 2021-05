💬 Novak #Djokovic : « La Next Gen c’est Rafa, moi et peut‐être Roger. Elle pousse (Next Gen) mais nous sommes encore là et c’est nous qui gagnons les grands tour­nois »



Titres majeurs

🇷🇸 Djokovic : 59 🏆

🇪🇸 Nadal : 57 🏆

🇨🇭 Roger : 54 🏆