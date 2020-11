Dernière reprise de l’interview du Corriere Della Serra et un évènement peu connu de la vie de Rafael Nadal. C’est lui qui le raconte le mieux, et l’on comprend mieux le plaisir de l’Espagnol quand il vient à Roland-Garros : « Quand j’avais dix-neuf ans, je venais de gagner le premier Roland Garros, on m’a dit que je ne pouvais plus jouer à cause d’une déformation de mon pied gauche, ma tristesse était totale. Je me souvient que la douleur était telle que je m’entraînais à frapper la balle en étant assis sur une chaise au milieu du terrain. Puis j’ai été guéri, grâce à une semelle intérieure qui a changé la position de mon pied, mais qui a enflammé mes genoux… Quoi qu’il en soit cela m’a permis de transformer la fragilité de mon corps en « force morale ».