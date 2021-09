Rafael Nadal a donné des nouvelles concer­nant son pied. Il a été « opéré » derniè­re­ment à Barcelone.

Son pied est donc immo­bi­lisé pour un long moment.

« Bonjour tout le monde, je n’ai pas commu­niqué avec vous via les réseaux sociaux depuis un certain temps. J’étais à Barcelone avec mon team et mon équipe médi­cale, le trai­te­ment choisi m’obli­gera à m’ab­senter quelques semaines des courts comme cela avait été prévu » a expliqué le Majorquin.

Reste à savoir main­te­nant si il pourra retrouver l’in­té­gra­lité de ces moyens physiques avant le début de la saison 2022.