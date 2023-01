Battu par Cameron Norrie et Alex De Minaur lors de ses deux premières sorties de la saison à l’oc­ca­sion de la United Cup sur laquelle l’Espagne a d’ailleurs été éliminée, Rafael Nadal, tout en recon­nais­sant qu’il manquait de rythme, a tenu à évoquer les balles parti­cu­liè­re­ment molles utili­sées sur cette nouvelle compé­ti­tion mixte par équipes. Et ce n’est pas une excuse plaide l’Espagnol.

« J’ai été sur le terrain pendant presque six heures, mais j’ai besoin de plus, j’ai besoin de batailles comme celle‐ci (face à De Minaur, ndlr). Je n’ai pas joué beau­coup de matchs offi­ciels au cours des 6–7 derniers mois. Des jour­nées comme celle‐ci m’aident, même si les victoires rendent le processus beau­coup plus rapide, mais je dois conti­nuer à me battre. Par moments, j’ai joué un bon niveau de tennis, surtout avec le revers et le chan­ge­ment de direc­tion avec le coup droit. En mettant tout en pers­pec­tive, je sais que les condi­tions n’étaient pas idéales pour moi avec ces balles mortes, ça n’a pas beau­coup aidé pour les effets. Les joueurs qui frappent plus à plat ont plus d’op­tions que moi, mais ce n’est pas une excuse. »