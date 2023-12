Trois jours après avoir annoncé son grand retour sur les courts qui aura lieu à l’oc­ca­sion de l’ATP 250 de Brisbane prévu du 31 décembre au 7 janvier, Rafael Nadal a de nouveau publié une vidéo sur son compte Instagram pour nous fait part de son état d’exprit.

Connu pour être un grand anxieux, l’Espagnol a logi­que­ment reconnu avoir appré­hendé avant de commu­ni­quer sur son come‐back.

« J’ai peur et j’ai toujours eu peur d’an­noncer certaines choses, surtout après un an sans compé­ti­tion et une opéra­tion de la hanche. Ce n’est pas la hanche qui m’in­quiète le plus, mais tout le reste. Je pense que je suis prêt, j’ai confiance et j’es­père que tout se passera bien et que je pourrai à nouveau prendre du plaisir sur le court. »