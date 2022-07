Rafael Nadal aurait‐t‐il pu être aussi fort s’il n’avait pas eu Toni comme mentor et entraî­neur depuis tout petit ?

La ques­tion mérite d’être posée d’au­tant que Rafa continue de rendre hommage à son oncle, sans toujours le citer, lors de ses inter­views à propos de cette fameuse rési­lience dont il fait preuve depuis le début de sa carrière.

Interviewé par la compa­gnie aérienne Iberia au cours d’une inter­view centrée sur son académie, le Majorquin a bien volon­tiers reconnu que sans Toni, sa carrière aurait pu être bien différente.

« Si je n’avais pas eu des personnes pour me guider sur le bon chemin, peut‐être que je n’au­rais jamais eu cet esprit de persé­vé­rance et de dépas­se­ment de soi. Malgré les adver­sités, j’ai toujours eu une bonne atti­tude et un esprit positif, et c’est quelque chose que nous essayons de trans­mettre aux jeunes. Parce qu’il y aura toujours des moments diffi­ciles, mais l’im­por­tant est de les accepter, de travailler dur et d’en­vi­sager l’avenir avec optimisme. »