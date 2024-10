Sur le court après sa défaite Rafa a tenu à rendre hommage au team de Djokovic. C’est d’ailleurs la dernière fois qu’il pouvait le faire.

« Je voudrais dire quelques mots à Novak et à son équipe. Je les remercie. Pour tout ce que vous avez dit aujourd’hui et pour tous les moments que nous avons partagés sur le court. Ce que vous avez dit aujourd’hui et tous les moments que nous avons partagés sur le court. Cela a été une riva­lité incroyable. D’un point de vue personnel, vous m’avez aidé à dépasser mes limites pendant près de 15 ans. Sans cela, je ne serais pas le joueur que je suis aujourd’hui. Félicitations pour tous ces titres et pour cette incroyable carrière, à toi et à ton équipe. Je vous souhaite bonne chance pour l’avenir »