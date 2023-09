Rafael Nadal fait la tournée des médias ces derniers jours en Espagne.

Après avoir répondu longue­ment aux ques­tions de la chaîne Movistar, l’homme aux 14 Roland‐Garros s’est égale­ment arrêté chez le quoti­dien AS. Interrogé sur la fameuse course au meilleur joueur de l’his­toire avec Novak Djokovic, le Majorquin s’est rendu à l’évi­dence concer­nant les chiffres et les records battus par son grand rival.

« Je pense que les chiffres sont des chiffres et que les statis­tiques sont des statis­tiques, et en ce sens, je pense qu’il a de meilleurs chiffres que moi et c’est indis­cu­table. Je n’ai pas un ego déme­suré au point d’es­sayer d’in­venter une réalité qui n’est pas la mienne. C’est la vérité. Le reste, ce sont des goûts, des inspi­ra­tions, des sensa­tions que l’un ou l’autre peut vous trans­mettre, que vous pouvez aimer l’un ou l’autre plus que l’autre. Je pense qu’en termes de titres, Djokovic est le meilleur de l’his­toire et il n’y a pas à discuter là‐dessus. Ensuite, comme toujours, chacun peut combiner l’his­toire comme il l’en­tend, pour dire que j’ai souf­fert de nombreuses bles­sures. Je n’ai pas eu de chance ou je n’ai pas eu de chance que mon corps soit dans cet état. Il (Djokovic) en a eu et, d’une certaine manière, cela fait aussi partie du sport. Je le féli­cite pour tout ce qu’il accom­plit et cela ne me cause aucune frus­tra­tion. Je l’ai dit quand j’étais celui qui gagnait le plus de Chelems, je l’ai dit quand nous étions à égalité et je le dis main­te­nant que je suis derrière. Je ne vais pas être celui qui essaie, par une lutte person­nelle, d’être ce que je ne suis pas. Ce qui est, est et ce qui n’est pas, n’est pas. Je suis très satis­fait de tout ce que j’ai fait. »