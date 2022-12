Même lors­qu’il n’est pas sur un court de tennis, Rafael Nadal est de partout, ou presque.

Après avoir reçu une pléiade de prix pour une année 2022 riche en succès, le Majorquin a accordé tout un tas d’in­ter­views dont une au média espa­gnol la Cadena Ser. Et lors­qu’on lui a demandé ce qu’il pensait du fait que les numéros 1 et 2 mondiaux soient Espagnols, voici sa réponse.

« Non, c’est un fait histo­rique. Profitez‐en tant que ça dure. Carlos a plus de marge que moi. Cette circons­tance s’est produite, il a eu une année spec­ta­cu­laire. Je suis heureux pour lui. À ce jour, il est déjà une réfé­rence, mais je le crois vrai­ment capable de marquer une époque et de réaliser de très grandes choses. »