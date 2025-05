Dans l’en­tre­tien accordé à l’Equipe, Rafael Nadal qui connait bien Carlos Alcaraz a tenu à préciser les choses suite aux commen­taires liés au docu­men­taire de Netflix consacré au jeune cham­pion espagnol.

« Je pense qu’il y a ce débat parce que le docu­men­taire sorti sur Carlos (« A mi manera » sur Netflix) a semblé refléter cela. Or, connais­sant un peu Carlos, je pense que le docu­men­taire ne reflète pas sa person­na­lité ni la façon dont il vit sa carrière. Il n’ap­pa­raît pas comme un joueur de tennis, qui s’en­traîne, mais quel­qu’un qui aime faire la fête, qui a besoin de ça, qui n’est pas très profes­sionnel. Ce n’est pas vrai. Carlos est un grand profes­sionnel. C’est une personne qui travaille très dur pour amener son tennis et son physique au plus haut niveau. Je pense que le docu­men­taire a été abordé de manière erronée, parce que la percep­tion des gens est diffé­rente de ce qu’est sa vie réelle. »