Très impliqué dans son pays, Rafael Nadal a lancé une campagne afin de lever 11 millions d’euros en faveur de la croix rouge espagnole. Le Majorquin, qui a déjà apporté son soutien aux personnels soignants qui luttent contre le coronavirus, est soutenu dans cette initiative par le basketteur Pau Gasol. Le but est d’aider ceux qui en ont le plus besoin, de construire des hôpitaux de campagne et de faire don de fournitures hospitalières. Il a publié une vidéo où il se montre inquiet et particulièrement préoccupé par la situation.

« Nous vivons un moment difficile. Nous subissons l’impact de cette pandémie qui a changé notre vie et en particulière ceux qui en souffrent directement, a commenté l’actuel numéro 2 mondial. Ce sont des moments tristes et les nouvelles ne sont pas très bonnes. J’ai passé quelques jours à la maison à réfléchir sur la façon dont je pouvais aider et apporter ma contribution à cette situation qui est totalement inédite pour tout le monde. J’ai parlé avec mon ami Pau (Gasol). Il est temps de lancer cette initiative et nous espérons que tous les sportifs espagnols s’uniront (…) Les Espagnols n’ont jamais déçu les sportifs, vous avez toujours été là à nos côtés dans bons comme les mauvais moments. Les sportifs que nous sommes, grâce à votre soutien, nous ne pouvons pas vous décevoir. Le moment est venu pour nous, les sportifs espagnols de remporter notre meilleure victoire.«

L’Espagne est devenu le deuxième pays le plus touché par le COVID-19 après l’Italie et la situation ne cesse de se dégrader.