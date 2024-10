Dans la formi­dable inter­view accordé à As, Rafael Nadal prend vrai­ment le temps de tout expli­quer et notam­ment le processus qui vous conduit à prendre la déci­sion d’ar­rêter. Rafa parle même de Nole en faisant un petit pronostic.

« Je pense qu’il est humain que Novak, même s’il est encore en bonne santé, car il est vieux et il est logique que l’hor­loge nous fasse des ravages à tous et que, une fois Federer parti, une fois que je pars, qu’à la fin nous ayons été ses deux grands rivaux, à un moment donné, il fera égale­ment une petite dépres­sion mentale et trou­vera la raison de se retirer. C’est ce qui arrive à tout le monde. Et Novak est assez bon pour, s’il est en bonne santé, rester compé­titif au plus haut niveau et viser à remporter les plus grands tour­nois. Et s’il continue à être heureux de faire ce qu’il fait, il le gardera. Si à un moment donné, tout ce qu’il doit faire ne le nourrit plus suffi­sam­ment pour avoir une chance de conti­nuer à être au plus haut niveau, alors il fera un pas de côté, c’est ce que je crois »