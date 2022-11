De passage confé­rence de presse en Argentine où il a parti­cipé à un match d’ex­hi­bi­tion avec Casper Ruud, Rafael Nadal a parlé de l’im­pact de la pater­nité sur son calen­drier, de sa riva­lité avec Roger Federer et a égale­ment déclaré qu’il n’au­rait jamais imaginé réaliser une telle carrière.

« Si vous pensez réaliser tout ça à 18 ans, vous êtes soit super arro­gant, soit super rêveur, je ne suis ni l’un ni l’autre. Je suis de ceux qui respirent le sport au jour le jour, en essayant de construire un avenir à partir du travail quoti­dien, en vivant le présent avec la meilleure atti­tude et une bonne éduca­tion, puis chaque petit progrès est ce qui vous fait opter pour de plus grandes choses. À ce stade de ma carrière, être là où je suis est un cadeau, mais je continue à vivre cette carrière avec la même passion et le même enthou­siasme ».