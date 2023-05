Lors de sa prise de parole, Rafael Nadal n’a évité aucun sujet. Il a notam­ment aussi évoqué une vraie lassi­tude à se battre pour revenir alors qu’il n’a jamais été épargné par les bles­sures lors de sa carrière. Il a donc décidé de faire un break pour recharger les batteries.

« Je vais arrêter et je ne vais pas m’en­traîner. Je ne suis pas là pour ça. Il y a eu beau­coup de moments de frus­tra­tion et nous devons y mettre un terme. Il faut que j’ar­rête parce que sinon je ne pense pas pouvoir tenir jusqu’à l’année prochaine. J’ai besoin de me décon­necter, moi et mes proches, parce qu’ils me voient souf­frir tous les jours et que la plupart du temps, la seule récom­pense est la victoire parce que tout le reste devient une souf­france quoti­dienne. Maintenant, lais­sons le corps se régé­nérer complè­te­ment et quand je me sentirai prêt, nous reviendrons »