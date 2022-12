Nommé homme de l’année par Esquire, Rafael Nadal fait la Une du prochain maga­zine à qui il a accordé un long entre­tien. Alors qu’il se rapproche indé­nia­ble­ment de la fin de sa carrière, l’homme aux 22 titres du Grand Chelem évoque l’im­pact des années qui défilent.

« Le temps qui passe est percep­tible dans tous les aspects de la vie mais peut‐être encore plus dans le sport. Il n’y a pas si long­temps, j’étais encore ce jeune homme qui jouait avec beau­coup d’énergie et aujourd’hui je suis confronté non seule­ment au chan­ge­ment d’âge, mais aussi à un sport comme le tennis qui devient de plus en plus explosif. Je regarde les jeunes, je ne suis plus jeune pour le sport, et je vois beau­coup de choses que je faisais avant et que je ne peux plus faire à cause du temps qui passe et de l’usure physique. Mais c’est aussi là que d’autres éléments entrent en jeu, et l’ex­pé­rience fait que la combi­naison de facteurs joue en ma faveur à certains moments. Parfois, cela fonc­tionne bien et beau­coup d’autres fois, évidem­ment, cela ne fonc­tionne pas », a confié la légende de 36 ans.