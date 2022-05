C’est Rafael Nadal en personne qui a donc écrit la préface de la biogra­phie de Richard Gasquet (À revers et contre tout, chez Stock) qui sera dispo­nible ce mercredi dans toutes les bonnes librai­ries. Ce livre de 288 pages, que nous avons eu la chance de lire en avant‐première, regorge d’anec­dotes et permet aussi de comprendre le chemi­ne­ment vers le haut niveau de « Richie », joueur du petit club de Serignan. Dans sa préface, Nadal rend un vif hommage à celui qui l’a défié au tout début de sa carrière.



« Ce qui m’a toujours le plus épaté chez Richard Gasquet, c’est son style à l’an­cienne. J’aime son jeu parce qu’il sait vrai­ment jouer au tennis. Et croyez‐moi : cela n’a rien à voir avec le simple fait de taper dans une balle en essayant de remporter le point. Dans le tennis moderne tous les joueurs essaient de multi­plier les coups gagnants quelle que soit leur posi­tion. Richard, lui, cultive un style de tennis clas­sique. Il peut monter au filet, slicer, lifter, rentrer sur le court, ou bien à l’in­verse patienter pour distri­buer le coup juste. En bref, Richard sait construire un point et ce sur n’im­porte quelle surface. »

À revers et contre tout, 288 pages, Éditions Stock, 20 euros.