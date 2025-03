Lors de sa discus­sion de plus d’une heure avec Andy Roddick, au cours de laquelle il a admis que le niveau de jeu de Roger Federer en 2017 était le meilleur qu’il avait connu et loué les qualités de Novak Djokovic dans un domaine bien précis, Rafael Nadal a égale­ment parlé de sa rela­tion en fin de carrière avec ses plus grands rivaux.

« En tant que rivaux, nous avons montré au monde que nous pouvions être les plus grands rivaux, mais aussi des collègues. Je ne dis pas meilleurs amis, mais nous pouvons avoir une bonne rela­tion person­nelle et je pense que c’est un exemple positif pour les géné­ra­tions suivantes. J’en suis fier. D’une certaine manière, nous avons eu une riva­lité sauvage avec Roger, Novak et moi‐même, mais en même temps nous n’avons pas perdu de vue que nous étions des être humains. Nous ne nous battons pas les uns contre les autres, nous nous respec­tons. Cela permet de montrer aux nouvelles géné­ra­tions qu’il n’est pas néces­saire de haïr ses adver­saires. On peut les respecter, les appré­cier. En fin de compte, ils sont une partie impor­tante de votre vie. Vous n’avez pas besoin de détester vos adver­saires pour donner le meilleur de vous‐même. C’est ce que nous avons montré au monde entier. »