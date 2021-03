Lors d’un récent entre­tien assez clas­sique, Rafael Nadal a précisé ses rela­tions avec Roger Federer qu’il venait d’ailleurs d’avoir au télé­phone, sûre­ment au sujet de leur mission au sein du conseil ATP qui a du être un peu chahuté par la sortie de piste du cana­dien Pospisil. Si Rafa explique qu’il s’en­tend bien avec le Suisse, il convient aussi qu’ils ne sont pas aussi proches : « Je dirais que nous sommes de très bons « compa­gnons » et surtout que c’est au fil du temps, de nos duels, et notre vie « commune » sur le circuit que l’on a appris à se connaître et que notre rela­tion s’est améliorée. Il reste que nous ne sommes pas des amis proches. Par exemple, si avant un match, mon genou est doulou­reux, je ne vais pas lui dire. En revanche, c’est vrai que l’on peut s’ap­peler à tout moment et discuter presque de n’im­porte quel sujet. C’est drôle que vous me posiez cette ques­tion car juste­ment je lui ai parlé aujourd’hui »