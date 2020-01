Pendant l’intersaison, Rafael Nadal s’est confié à l’émission « 60 Minutes » de CBS News. Un long entretien où l’Espagnol est questionné sur sa rivalité avec Roger Federer, la plus légendaire. A la question « Est-ce un rival, un collège, un ami, quelle est votre relation ? », le Majorquin répond : « Je pense que c’est un peu de tout. Nous avons eu une rivalité très intense tout au long de notre carrière, mais elle a été très saine, élégante et respectueuse. Nous avons atteint aujourd’hui un stade de notre vie où nous pouvons apprécier qu’il ne s’agit pas seulement de gagner. »

Rafael Nadal a remporté 24 duels contre 16 pour Roger Federer. Mais le Suisse reste sur six victoires sur les sept derniers matchs.

