Rafael Nadal a répondu à son sponsor Movistar en marge de la demi‐finale de la Coupe du Roi jouée ce jeudi soir à Madrid entre le Real et le FC Barcelone. Il a notam­ment évoqué sa future sortie du top 10 mondial qui inter­viendra après le Masters 1000 d’Indian Wells. Sans être fata­liste, l’Espagnol reste pragmatique.

« Je préfère être dans le top 10, c’est une évidence, mais au final, il faut accepter les choses comme elles viennent. Avec toutes les bles­sures que j’ai eues au cours des 18 dernières années, ne jamais avoir été en dehors du top 10 est prati­que­ment un miracle. L’année dernière, beau­coup de choses se sont produites : une côte cassée, deux déchi­rures abdo­mi­nales, main­te­nant le psoas, des problèmes de pieds… il y a beau­coup de choses qui, au tennis, avec un clas­se­ment qui dure un an… vous savez que si vous ne jouez pas, vous êtes hors du top‐10. Maintenant arrive la saison sur terre battue et il faut essayer de faire le compte, mais l’im­por­tant pour moi, au‐delà de tout ça, c’est d’es­sayer d’être en bonne santé, quand je joue sur terre battue, de sentir que je peux concourir pour ce que je veux et me battre pour le but ultime, qui pour l’ins­tant doit être Roland Garros. »