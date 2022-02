Après l’ob­ten­tion à Acapulco de son 91e titre en carrière, Rafael Nadal a parlé de sa vision du tennis et de la vie en général pour expli­quer son atti­tude toujours irré­pro­chable sur le court.

« J’adore ce que je fais. Il faut mesurer la chance qu’on a d’être des joueurs de tennis. Je me consi­dère très chan­ceux. J’ai pu faire d’une de mes passions d’en­fance une partie très impor­tante de ma vie et mon travail, même si je ne consi­dère pas ça comme un travail. Je n’ai pas le droit d’être ingrat ou de casser des raquettes. Beaucoup de gens à travers le monde souffrent trop pour voir ceux à qui la vie sourit s’énerver et ne pas appré­cier leur chance. J’ai toujours ça en tête. J’imagine que ça vient de l’édu­ca­tion que j’ai reçue », a confié le Taureau de Manacor, toujours invaincu en 2022.