Après la rupture entre Juan Carlos Ferrero et Carlos Alcaraz certains imagi­naient déjà une asso­cia­tion de rêve entre l’ac­tuel numéro 1 mondial et Rafael Nadal.

Mais s’il n’a pas parlé spécia­le­ment de son compa­triote, lors d’une récente inter­view accordée à AS, l’homme aux 14 Roland‐Garros a écarté la possi­bi­lité de devenir entraî­neur à court ou moyen terme.

« J’ai toujours eu le plus grand respect pour ce qui peut arriver à l’avenir, car ce que l’on ressent aujourd’hui n’est pas ce que l’on ressen­tira dans quelques temps. La vie change, et encore plus quand on a des enfants en bas âge : on voit la vie d’une certaine manière, puis quelques années passent et cela change. Voyager en perma­nence ? Je ne m’y vois pas. Être entraî­neur impli­que­rait cela, et pour l’ins­tant, cela ne corres­pond pas à ma vie. Être capi­taine de la Coupe Davis un jour ? Pourquoi pas ? Je pour­rais m’amuser… ou pas. Je viens de prendre ma retraite, il est trop tôt pour y réflé­chir. Je respecte les processus de vie et d’adap­ta­tion. Pour l’ins­tant, ce n’est pas le moment d’y penser. »