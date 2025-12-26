Après la rupture entre Juan Carlos Ferrero et Carlos Alcaraz certains imaginaient déjà une association de rêve entre l’actuel numéro 1 mondial et Rafael Nadal.
Mais s’il n’a pas parlé spécialement de son compatriote, lors d’une récente interview accordée à AS, l’homme aux 14 Roland‐Garros a écarté la possibilité de devenir entraîneur à court ou moyen terme.
« J’ai toujours eu le plus grand respect pour ce qui peut arriver à l’avenir, car ce que l’on ressent aujourd’hui n’est pas ce que l’on ressentira dans quelques temps. La vie change, et encore plus quand on a des enfants en bas âge : on voit la vie d’une certaine manière, puis quelques années passent et cela change. Voyager en permanence ? Je ne m’y vois pas. Être entraîneur impliquerait cela, et pour l’instant, cela ne correspond pas à ma vie. Être capitaine de la Coupe Davis un jour ? Pourquoi pas ? Je pourrais m’amuser… ou pas. Je viens de prendre ma retraite, il est trop tôt pour y réfléchir. Je respecte les processus de vie et d’adaptation. Pour l’instant, ce n’est pas le moment d’y penser. »
Publié le vendredi 26 décembre 2025 à 08:22