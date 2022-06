« Je pensais avoir des enfants à ma retraite », décla­rait Rafael Nadal l’année dernière. Il ne s’ima­gi­nait sans doute pas allonger sa carrière à ce point. Et en plus avec autant de succès, à 36 ans.

Le Majorquin et sa femme, Xisca Perello, ensemble depuis 2005 et mariés depuis 2019, ont appa­rem­ment décidé de passer le cap. Selon le maga­zine Hello !, relayé par El Mundo, les deux tour­te­reaux attendent leur premier enfant.

L’information reste à confirmer par Rafa en personne, qui a exprimé plusieurs fois son désir d’avoir des enfants. « Je suis un gars qui est très famille. Mais je pense qu’il s’agit avant tout de s’en occuper », avait confié l’homme aux 22 titres du Grand Chelem, qui ne devrait donc pas avoir un calen­drier très chargé en 2023.