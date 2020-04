Au début du mois d’avril, Toni Nadal avait fait une confession étonnante sur les ondes de la radio espagnole Onda Cero. L’oncle et ancien entraîneur de Rafael Nadal avait déclaré : « En février, alors que Rafa jouait l’exhibition en Afrique du Sud avec Roger Federer, il a discuté avec Bill Gates et il a averti Rafael que ce qui se passait en Chine allait empirer. Il a dit à mon neveu que nous ne savions pas si nous pourrions voyager à partir de mars. Il savait déjà, grâce à sa connaissance du sujet et à ses contacts, comment cette situation allait évoluer.«

Invité de la Cadena Cope, Rafael Nadal a été interrogé sur le sujet. Et le numéro 2 mondial n’a pas souhaité s’étendre sur cette discussion avec Bill Gates, le patron du géant de l’informatique : « C’est une conversation entre lui et moi. S’il m’a dit que cela allait arriver, je dois le garder pour moi, c’est une conversation privée, entre nous. Je n’ai pas le pouvoir de divulguer des informations. »