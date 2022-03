Si Rafael Nadal est sans aucun doute l’un des plus grands spor­tifs de tous les temps, c’est aussi l’un des plus malchan­ceux en termes de blessure.

Victime d’une fissure de stress à une côté lors de son épopée cali­for­nienne malheu­reuse à Indian Wells (défaite face à Taylor Fritz en finale), l’Espagnol, qui sera absent de 4 à 6 semaines, a livré sa première réac­tion après avoir appris la nature de sa bles­sure et la durée de son indisponibilité.

« Ce ne sont pas de bonnes nouvelles et je ne m’y atten­dais pas. Je suis dévasté et triste parce qu’a­près un si bon début de saison, j’en­trais dans une partie très impor­tante de l’année avec de très bons senti­ments et de bons résul­tats. Mais bon, j’ai toujours eu cet esprit de lutte et de dépas­se­ment et ce que je vais faire, c’est avoir de la patience et travailler dur après ma guérison. Une fois encore, je tiens à remer­cier tout le monde pour son soutien », a déclaré l’Espagnol qui va donc très proba­ble­ment manquer le Masters 1000 de Monte‐Carlo (du 10 au 17 avril) et l’ATP 500 de Barcelone, la semaine suivante.