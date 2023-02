Titré pour la septième fois de sa carrière, ce dimanche sur l’ATP 250 de Buenos Aires, alors qu’il aura seule­ment 20 ans le 5 mai prochain, Carlos Alcaraz, de part sa préco­cité, se retrouve en plein milieu des légendes de ce sport comme le montre ci‐dessous ce clas­se­ment des joueurs ayant glanés le plus de trophées avant leur 20e anniversaire.

📊 Tenistas con más 🏆 antes de cumplir 20 años (Open Era/Men’s Singles):



🇸🇪 Bjorn Borg | 17

🇪🇸 Rafa Nadal | 16

🇸🇪 Mats Wilander | 13

🇩🇪 Boris Becker | 12

🇺🇸 Andre Agassi | 10



🇺🇦 Andrei Medvedev | 8

🇦🇺 Lleyton Hewitt | 7

🇪🇸 Carlos Alcaraz | 7 pic.twitter.com/TpKd5Devgz — MisterOnly.Tennis (@OnlyRogerCanFly) February 19, 2023

Et si Bjorn Borg (17), Rafael Nadal (16), Mats Wilander (13) et même Boris Becker (12) semblent hors de portée du prodige espa­gnol, les places de Lleyton Hewitt (7), Andrei Medvedev (8) et même celle d’André Agassi (10) ne sont clai­re­ment pas en sécurité.