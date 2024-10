Lors de sa longue et passion­nante inter­view accordé au média espa­gnol AS, à quelques semaines de sa fin de carrière, Rafael Nadal a souligné une diffé­rence majeure et déci­sive entre Novak Djokovic et lui.

« Il est celui qui a réussi à rester à l’écart des bles­sures le plus long­temps. Quand on n’a pas de limi­ta­tions ou de bles­sures majeures qui se prolongent dans le temps, cela n’af­fecte pas seule­ment le niveau physique, cela génère aussi un niveau mental : une absence de peur de se blesser ou de glisser. Djokovic glisse sans peur sur dur, tout comme Carlos le fait aujourd’hui. Parce qu’ils n’ont pas encore peur de le faire et qu’ils peuvent le faire. Je l’ai fait au début de ma carrière, mais bien sûr, quand les choses arrivent, vous ne pouvez plus le faire, alors il y a des limites qui appa­raissent en cours de route et vous devez cher­cher des raccourcis pour conti­nuer à être compé­titif d’une autre manière. Cela a permis à Novak de main­tenir son niveau physique, tennis­tique et mental plus long­temps. Ce n’est pas une excuse, c’est grâce à cela qu’il est le meilleur et qu’il l’a vrai­ment mérité. »